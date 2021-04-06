В России с начала года выявили полторы тысячи сайтов лжебанков

После перехода по ссылке открывается окно, в котором пользователь должен указать номер своей банковской карты. Фото: unsplash

После перехода по ссылке открывается окно, в котором пользователь должен указать номер своей банковской карты. Фото: unsplash

За первый квартал 2021 года в России выявили 1529 поддельных сайтов банков, созданных мошенниками для обмана граждан.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на компанию по кибербезопасности BI.ZONE, по сравнению с началом 2020 года этот показатель вырос на 20%. Эти данные подтвердили в крупнейших банках страны.

Мошенники создают сайты лжебанков и обманом заставляют жертв вводить свои логины и пароли от реальных аккаунтов в онлайн-банках. Существует и схема, по которой людям предлагают внести предоплату за получение услуги по заниженной цене.

Чтобы замаскироваться под настоящий банк, злоумышленники копируют фирменный стиль банков, заменив лишь несколько букв в юридическом названии.

Обычно такие сайты работают не больше месяца. Но за это время на удочку мошенников может попасться несколько десятков человек. Чтобы обезопасить себя от возможного обмана, пользователям посоветовали сверять данные с опубликованными в справочнике Центробанка и учитывать, что настоящий банк не будет предлагать перевести деньги на другой счет или совершать операцию через другую кредитную организацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили о новой схеме мошенничества в WhatsApp.