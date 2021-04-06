Россияне стали меньше покупать и есть говядину

Потребление говядины в России в 2020 году сократилось почти на 4% — до 2 млн тонн . Это рекордно низкий показатель за последние 10 лет.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин связал падение спроса с отсутствием у населения денег, пишет «Коммерсант». Во время пандемии COVID-19 люди стали экономить и перешли на более дешевые продукты. Актуальными как никогда стали курица и свинина. Более, чем на 100% увеличились поставки говядины за рубеж. В основном, в Китай (около 50%).

Специалисты отметили, что крупного рогатого скота стало меньше. Ритейлеры же заявили, что спрос на дешевую говядину падает, а высокого качества — растет (на четверть).