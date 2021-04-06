В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19

В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19. Фото: pixabay
В России выявили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть — южноафриканским.

«Все эти случаи — завозные» — сообщила «Известиям» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Такж она отметила, что этот британский штамм сейчас самый распространённый по заражению. он регистрируется почти на всех континентах. Чтобы сократить риски, лучше оставаться в родной стране, отмечает Попова.
В Европе именно британский штамм обнаруживается в 65% заражения коронавирусом. В России пока значительно меньше. Всё это благодаря ограничительным мерам внутри России, объясняет глава надзорного ведомства.
На данный момент в России более 20 штаммов с различными другими мутациями.
Ранее сообщалось, что британский штамм коронавируса выявили уже в 130 странах.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Румынии нашли снижающую эффективность вакцин мутацию коронавируса.
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