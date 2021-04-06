До конца год Петербурге восстановят 7 фонтанов

До конца год Петербурге восстановят 7 фонтанов
До конца год Петербурге восстановят 7 фонтанов. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице до конца года восстановят еще 7 фонтанов, сообщил губернатор Александр Беглов.

Возрождать советские фонтаны в Петербурге начали 2 года назад по инициативе главы Санкт-Петербурга. Какие объекты отреставрируют первыми, зависит от самих петербуржцев. Так, два года назад были определены 3 фонтанных комплекса, в прошлом году — 10.

Александр Беглов в радиообращении сообщил и то, что в этом году в рамках национального проекта «Комфортная среда» в Северной столице благоустроят 11 мест . Это будет: и набережная реки Охты, и территории у Суздальских озер, и Бестужевский сад.

Также будет увеличена зеленая зона перед новым зданием РНБ в Московском районе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всемирный день бродячих животных Беглов напомнил о грядущем строительстве двух приютов в Петербурге.

Александр Беглов благоустройство новости СПб санкт-петербург фонтаны


 

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