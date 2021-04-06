В Петербурге за сутки от коронавируса скончались более 30 человек

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 31 человека.

Об этом стало известно в пятницу, 2 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло без малого 12,5 тысячи.

Также за последние сутки в городе на Неве человек побороли болезнь и выписались из больниц 1 342 человека. Также медики подтвердили болезнь еще у 702 петербуржцев.

Город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 747 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 533 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 94 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертность от коронавируса в Петербурге не снижается