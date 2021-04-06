Смертность от коронавируса в Петербурге не снижается

Смертность от коронавируса в Петербурге не снижается. Фото: Baltphoto

Смертность от коронавируса в Петербурге не снижается. Фото: Baltphoto

В России снизилась заболеваемость коронавирусом , однако смертность на высоком уровне. Специалисты обращают внимание на то, что COVID-19 проходит в более тяжелой форме.

Аналитик Александр Драган в «Докторе Питере» заявляет, что заболевания уменьшились до уровня конца сентября 2020 года. В начале 2021 года тоже был спад. Весной он остановился. Сейчас ситуация, не его взгляд достигла «стабильного плато». Драган считает, что третья волна может быть в регионах.

В Северной столице стабильное количество ежедневных случаев заражения за последнюю неделю. Оперативный штаб обнаружил более 700 выявлений ежедневно на протяжении недели.

За февраль в Санкт-Петербурге от коронавируса умерли более 1300 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге свободно 17% коек для больных с коронавирусом.