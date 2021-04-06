Индийские учёные нашли народное средство в борьбе с коронавирусом

При тяжелом коронавирусе в организме появляются воспалительные реакции. Ученые Национального центра исследования мозга в Индии выяснили, что может снизить воспаление. Оказалось, что это лакрица. Ее используют в качестве универсального средства при простатите, насморке и многих других болезнях.

Лакрица содержит глицирризиновую кислоту. Именно она то и оказывает противовоспалительный эффект. Ее можно использовать против вирусов. Специалисты сделали вывод, что глицирризин борется с вирусом путем противовоспалительного эффекта.

В своем эксперименте индийские ученые использовали поражённые эпителиальные клетки легких. Глицирризин эффективно подавлял воспаление.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Сербии привьется от коронавируса китайской вакциной.