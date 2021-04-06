Букмекеры оценили шансы на победу Манижи в 2%

Букмекеры оценили шансы на победу Манижи в 2%
Букмекеры оценили шансы на победу Манижи в 2%. Фото: www.instagram.com/manizha/

Эксперты определили вероятных призеров «Евровидения-2021». Скорее всего, по данным букмекеров, победит Дестини Чукуньере из Мальты. Её шансы достигают почти 20%.

Второе место могут присудить швейцарцу Gjon’s Tears, сообщают РИА «Новости». Его шансы оценивают в целых 13%. 11% в шансе на победу у француженки Барбары Прави. В топ-5 музыкантов «Евровидения» вошли Италия и Болгария.

Представительница России — Manizha, по данным британских букмекеров, может войти в топ-15 исполнителей песенного конкурса и занять почетное 14-е место. Вероятность же ее победы оценивается в 2%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Следственный комитет начал проверку песни певицы Манижи.

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Следственный комитет начал проверку песни певицы Манижи