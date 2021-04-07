В Петербурге за сутки коронавирус унес жизни 36 человек

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 36 человек.

Об этом стало известно в среду, 7 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 12 488.

Побороть болезнь за последние 24 часа удалось 939 пациентам. С начала пандемии выздоровели 354 689 горожан.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте — 705 новых инфицированных. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 585 человек. Третье место у Подмосковья — 570 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 92 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре оценили вероятность снятия ковид-ограничений в России.