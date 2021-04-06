В Роспотребнадзоре оценили вероятность снятия ковид-ограничений в России

Коронавирусные ограничения нужно снимать различными способами, в зависимости от эпидситуации в регионе. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, действует общее правило: если показатели в субъекте хуже среднероссийских, то ни о каком смягчении речи идти не должно.

В разговоре с «Известиями» Попова подчеркнула, что ей бы хотелось, чтобы роль вакцинации в процессе достижения коллективного иммунитета стала ведущей.

К началу мая можно будет говорить о формировании иммунитета у населения.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда переболевшим COVID нужно прививаться.