«Скопинский маньяк» получил штраф после интервью с Собчак

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Виктор Мохов, которого называют «скопинский маньяк», получил штраф в размере 1200 тыс. рублей за нарушение административного надзора — это нарушение произошло во время интервью с Ксенией Собчак.

Отмечается, что в период времени с 14:00 по 16:00 Виктор Мохов принял участие в «массовом мероприятии», под которым подразумевается очное участие в съемках интервью для Ксении Собчак, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Суд ранее ограничил права Виктора Мохова в участии в массовых мероприятиях.

Напомним, Виктора Мохова освободили в начале весны этого года. Он пробыл за решеткой 16 лет и 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек.

Также, по решению суда, он в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. То есть, в это время он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, ходить на массовые мероприятия, а еще покидать свой дом после десяти вечера.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Екатерина Мартынова, бывшая узница Виктора Мохова, уведомила Следственный комитет в том, что так называемый «скопинский маньяк» попытался добавить ее в друзья в социальной сети «ВКонтакте».