В Ленобласти МФЦ помогает взять в семью бездомных животных

На территории Ленобласти зарегистрировано 15 организаций, где содержится порядка 2,5 тысяч собак и 300 кошек. Фото: unsplash

На территории Ленобласти зарегистрировано 15 организаций, где содержится порядка 2,5 тысяч собак и 300 кошек. Фото: unsplash

В Ленинградской области центры «Мои документы» предоставят клиентам сведения о животных, которые содержатся в приютах и дадут понять, как получить питомца в семью. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Сообщается, что Управление ветеринарии и многофункциональные центры Ленобласти подписали бумаги, которые говорят о сотрудничестве организаций в рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Кроме того, что МФЦ будет информировать о бездомных животных, также «Мои документы» будут размещать социальную рекламу о бережном отношении к животным, о бесплатном и льготном ветеринарном обслуживании.

Начальник управления ветеринарии Ленобласти Леонид Кротов объяснил, что с началом 2021 года полномочия по обращению с безнадзорными животными переданы управлению ветеринарии.

Кротов заявил, что главной целью является то, чтобы люди не оставляли своих собак и кошек на улице.

Также начальник управления ветеринарии добавил, что информационная программа «Мы в ответе за тех, кого приручили» запущена в связи с тем, чтобы у животных тоже был свой дом.

Кротов заключил, что программу можно будет считать отработанной только тогда, когда приюты окончательно опустеют.

Напомним, что данная акция предусматривает составление реестра, в котором размещены фотографии животных. Так человек без труда сможет выбрать себе питомца.

Кроме того, акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» разрабатывает социальные видеоролики, плакаты, мультфильмы, проводит беседы для школьников и дачников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Законодательное Собрание Петербурга создаст перечень единых правил для посещения ресторанов и магазинов с животными.