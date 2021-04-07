В Петербурге на площади Победы мужчина порезал отца и сына

В Петербурге в Московском районе 7 апреля, произошло чрезвычайное происшествие, днем на площади Победы неизвестный мужчина, вооруженный ножом напал на двух мужчин — отца и сына. Об этом сообщает «Мегаполис».

Со слов очевидца, около 16:00 к отелю Park Inn by Radisson Pulkovskaya подъехал пыльный автомобиль «Фольксваген Гольф 3».

Из него вышел мужчина, на вид ему около 40-ка лет, одет во все черное. Злоумышленник подошел к 63-летнему мужчине и ударил его холодным оружием, а затем та же участь настигла и его 41-летнего сына.

После содеянного незнакомец сел в машину и уехал. Известно, что 63-летний потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован. Его сын же получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте.

Сообщается, что с мужчинами была родственница. Она сообщила оперативникам, что убийцу семья ранее и в глаза не видела. К тому же, со слов женщины, поводов для нападения они не давали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник в Петербурге в Петроградском районе гражданин Узбекистана получил ножевое ранение. Случилось все у ресторана «Корюшка» на Заячьем острове рядом с Петропавловской крепостью.