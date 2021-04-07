В Петербурге с 15 апреля хотят открыть речную навигацию

В Петербурге с 15 апреля хотят открыть речную навигацию
Водный транспорт должен вернутся на реки и каналы с 15 апреля. Фото: Единый центр водного туризма

Комитет по транспорту Петербурга планирует 15 апреля открыть водные пути для судов, которые работают в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортом. Об этом сообщается в распоряжении на портале антикоррупционной экспертизы.

В постановлении отметили, что небольшие суда обязаны брать во внимание рекомендации Роспотребнадзора по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции ковид-19.

Известно, что в 2020 году в связи с пандемией коронавируса навигация начала свою работу только 28 июня. При том, что в 2019 сезон открыли 12 апреля.

А скоростные суда заработали лишь 15 июля, потому как позже обычного открылась стоянка в Петергофе.

Те, кто имеют непосредственное отношение к этому бизнесу считают, что это и являлось причиной неудачного сезона.

Напомним, что пассажиропоток на всех водных путях Северной столицы в прошлом году был худшим за последние 12 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Нижнем парке Государственного музея-заповедника «Петергоф» состоялся первый после зимы запуск фонтанов Большого каскада. Проверку фонтана делают ежегодно до того, как фонтаны заработают в постоянном режиме.

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