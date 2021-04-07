В Петербурге треть населения оказалась «во власти маршруток»: транспортная реформа решит проблему

Власти объявили войну коммерческому и неудобному общественному транспорту.

В Санкт-Петербурге планируют избавиться от маршруток, обеспечив примерно треть населения города комфортным и современным общественным транспортом. Об этом рассказал председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он отметил, что в городе проходит модернизация транспорта, чтобы он был удобен для всех категорий граждан – в том числе для маломобильных людей. Санкт-Петербург при реализации новой модели будет опираться на опыт Москвы и Казани, а также европейских столиц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт оценила, насколько улучшится жизнь инвалидов после внедрения новой транспортной модели Петербурга.