«СтройТехКонтроль»: профессионализм и опыт в лице Романа Салуна

Чем отличается профессионал от дельца? Тем, что первый помогает заказчикам получить качественные услуги за разумные деньги, а второй – старается по максимуму выжать из заказчика. В свою очередь, профессионализм и качество оказываемых услуг определяется, прежде всего, компетентностью специалистов. Сегодня мы расскажем про один из таких успешных кейсов. Речь в нем пойдет о Романе Салуне.

Надо отметить, что Роман – из семьи потомственных строителей. Его отец, Григорий Прокофьевич Салун – достаточно известный в Москве строитель, возглавлявший ряд строительных организаций, неоднократно отмеченный за свои заслуги в развитии строительного комплекса Москвы государственными наградами, в том числе званием почетного строителя города Москвы. Поэтому выбор профессии для Романа был очевиден. Поступив в сильнейший строительный ВУЗ страны, МГСУ-МИСИ, Роман в 2003 году закончил его по специальности «Промышленное и гражданское строительство». На тот момент он уже имел определенный опыт работы в строительстве, что заметно помогло ему в дальнейшем. Начав карьеру с мастера строительно-монтажных работ, через определенное время Роман стал бригадиром, а впоследствии – и руководителем организации, осуществляющей функции как субподрядчика, так и генерального подрядчика. В ходе этой не самой простой работы он пришел к пониманию, что большинство компаний недостаточно ответственно подходит к процессу строительства, в том числе, экономя на материалах и нанимая не самых квалифицированных работников, из-за чего страдает качество выполняемых работ и не соблюдаются их сроки.

Сейчас Роман трудится в компании «СтройТехКонтроль», предоставляющей заказчикам услуги строительного контроля и технического надзора за объектами жилой и социальной инфраструктуры с комплексным сопровождением таких проектов, начиная с документооборота (договора, проектной документации и т.п.), заканчивая подписанием акта-приема передачи объекта или досудебной претензией с вытекающими последствиями. В такую работу входит немало задач – это проверка соответствия проектной документации и качества материалов действующим нормам и правилам, контроль хода работ и соблюдения технологий строительства, взаимодействие с подрядчиками, проверка реальных объемов выполненных работ, подготовка отчетов. Именно благодаря почти двадцатилетнему опыту работы в строительной сфере ему удается решать наиболее сложные и нестандартные задачи, регулярно возникающие при реализации различных строительных проектов, начиная от реконструкции существующих объектов и заканчивая жилищным строительством.

Однако портрет Романа был бы неполным, если бы мы упустили из виду его спортивные достижения, без которых, вполне возможно, и не было бы успешной карьеры, так как спорт учит нас преодолевать себя. С юности он занимается боксом, сдав нормативы на кандидата в мастера спорта, а в пауэрлифтинге и бодибилдинге Роман достиг даже большего, став мастером спорта в этих дисциплинах. Помимо непосредственно спортивных разрядов, в 2004 году он прошел повышение квалификации в ключевом спортивном ВУЗе России – РГУФКиС. Стоит отметить, что в настоящее время Роман активно ведет работу по продвижению здорового образа жизни и спорта среди населения. За вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта среди молодежи Роман Салун в 2012 г. был награжден дипломом от политической партии «Единая Россия».

Таким образом, мы можем сказать, что «лицо компании» – это её специалисты, контактирующие с клиентами и строящие, так называемую, «репутацию в лицах». И благодаря Роману многое можно понять и о компании «СтройТехКонтроль».