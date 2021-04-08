В Петербурге эвакуируют суды из-за анонимных писем о минировании

В Северной столице 8 апреля суды эвакуируются в связи с анонимными письмами о минировании. Об этом сообщает объединённая пресс-служба.

Ранее объявили, что волна эвакуаций прокатилась по Василеостровскому, Петродворцовому, Колпинскому районным судам.

Так сначала сообщили о выводе людей из Василеостровского, Петродворцового, Колпинского районных судов. А затем и об эвакуации из Зеленогорского районного суда города. Суды Петербурга вынужденно прервали работу из-за писем с угрозами от анонимов.

Отмечается, что Колпинский районный суд уже второй день вынужден прерываться из-за одной и той же причины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково Северной столицы возвращается к штатному расписанию после анонимных сообщений с угрозами взрывов.