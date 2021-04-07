Пулково возвращается к работе после сообщения о «заминировании» семи самолетов

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Аэропорт Северной столицы возвращается к штатному расписанию после анонимных сообщений с угрозами взрывов.

Об этом стало известно в среду, 7 апреля. Согласно данным онлайн-табло Пулково, к 15:10 из петербургского аэропорта Пулково вылетят все назначенные самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в одной из компаний, ранее сотрудники аэропорта получили сообщения о семи заминированных самолетах.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром в петербургском аэропорту Пулково задержан один внутренний рейс. Пассажиры вылетели с опозданием в Москву.