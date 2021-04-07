В Пулково в среду задержали один рейс до Москвы

В Пулково в среду задержали один рейс до Москвы
В Пулково задержан один рейс до Москвы. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Сегодня, 7 апреля, в петербургском аэропорту Пулково задержан один внутренний рейс. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

По данным Пулково, проявить терпение придется пассажирам, купившим билеты на самолеты авиаперевозчиков «ЮТэйр».

Самолет вылетит с опозданием. Причины задержек не указываются.

Так, с задержкой вылетит рейс UT 370 до Москвы. Изначально планировалось, что самолет «ЮТэйр» поднимется в небо в 12:55, однако по неизвестным причинам рейс был задержан.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге продолжается прививочная кампания против новой болезни. При этом выдавать международные сертификаты о прохождении вакцинации могут только специальные лаборатории. Одна из таких может появиться на территории аэропорта Пулково.

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