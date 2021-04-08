Новости криминального Петербурга: убийство возле «Пулковской», смертельное нападение на кладбище и ограбление на Адмирала Черокова

Днем 7 апреля в Карелии по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве и тяжелых ранах двоих человек возле гостиницы «Пулковская».
По данным правоохранительных органов, 46-летний подозреваемый несколькими часами ранее находился на площади Победы вместе с будущими жертвами — 41-летним петербуржцем и его 62-летним отцом. Вследствие пока не установленных причин преступник достал нож и набросился на оппонентов. В результате пожилой петербуржец попал в больницу в тяжелом состоянии с повреждениями трахеи, а его сын скончался на месте происшествия.
После нападения мужчина сел в машину с фальшивыми номерами и скрылся. Известно, что подозреваемый имеет проблемы с психикой: с 2012 по 2018 годы он наблюдался в психдиспансере. По неофициальной информации, он хотел отомстить отцу и сыну, торговавшим алкоголем, за отравление своего друга.
Криминальная повестка в Северной столице, впрочем, никогда не истощается. Так, 2 апреля возле Бабигонскго кладбища в Петергофе нашли окровавленное тело мигранта с ножевыми ранениями. Погибшему было всего 22 года. Подробности его гибели еще выясняются полицейскими, уголовное дело возбуждено, а подозреваемые разыскиваются.
На Адмирала Черокова преступники пошли на убийство, чтобы поживиться. Двое мужчин избили 38-летнего хозяина квартиры, нанеся ему смертельные травмы, замотали голову и руки скотчем и спрятали в техническом помещении подземного паркинга. Затем они подкараулили у входной двери женщину, проживавшую в этой квартире, избили и связали её и скрылись, прихватив с собой полмиллиона рублей, наручные часы и «Айфон». К сожалению, злоумышленников пока не задержали.
В конце марта петербургские полицейские по горячим следам задержали 57-летнего безработного жителя коммуналки на Барочной улице в Петроградском районе. По версии правоохранителей, горожанин причастен к смерти его 34-летнего соседа по квартире, тело которого со множественными повреждениями обнаружили днем ранее. Мотивы для преступления, однако, остались неизвестными.
Также 21 марта Колпинский районный суд до 19 мая поместил под арест 21-летнего Романа Царенкова, убийцу 16-летнего подростка на улице Александра Товпеко. Трагический инцидент произошел в ночь на 20 марта, когда убийца, изрядно выпив с друзьями, повздорил со школьником. Молодые люди решили выяснить отношения «на кулаках», вот только вместо этого Царенков достал нож и нанес противнику несколько ударов, которые стали смертельными. Свою вину злоумышленник признает лишь частично. Он утверждает, что подросток напал первым, вынудив его защищаться.