Новости криминального Петербурга: убийство возле «Пулковской», смертельное нападение на кладбище и ограбление на Адмирала Черокова

Днем 7 апреля в Карелии по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве и тяжелых ранах двоих человек возле гостиницы «Пулковская».

По данным правоохранительных органов, 46-летний подозреваемый несколькими часами ранее находился на площади Победы вместе с будущими жертвами — 41-летним петербуржцем и его 62-летним отцом. Вследствие пока не установленных причин преступник достал нож и набросился на оппонентов. В результате пожилой петербуржец попал в больницу в тяжелом состоянии с повреждениями трахеи, а его сын скончался на месте происшествия.

После нападения мужчина сел в машину с фальшивыми номерами и скрылся. Известно, что подозреваемый имеет проблемы с психикой: с 2012 по 2018 годы он наблюдался в психдиспансере. По неофициальной информации, он хотел отомстить отцу и сыну, торговавшим алкоголем, за отравление своего друга.

Криминальная повестка в Северной столице, впрочем, никогда не истощается. Так, 2 апреля возле Бабигонскго кладбища в Петергофе нашли окровавленное тело мигранта с ножевыми ранениями. Погибшему было всего 22 года. Подробности его гибели еще выясняются полицейскими, уголовное дело возбуждено, а подозреваемые разыскиваются.

На Адмирала Черокова преступники пошли на убийство, чтобы поживиться. Двое мужчин избили 38-летнего хозяина квартиры, нанеся ему смертельные травмы, замотали голову и руки скотчем и спрятали в техническом помещении подземного паркинга. Затем они подкараулили у входной двери женщину, проживавшую в этой квартире, избили и связали её и скрылись, прихватив с собой полмиллиона рублей, наручные часы и «Айфон». К сожалению, злоумышленников пока не задержали.

В конце марта петербургские полицейские по горячим следам задержали 57-летнего безработного жителя коммуналки на Барочной улице в Петроградском районе. По версии правоохранителей, горожанин причастен к смерти его 34-летнего соседа по квартире, тело которого со множественными повреждениями обнаружили днем ранее. Мотивы для преступления, однако, остались неизвестными.