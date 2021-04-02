В Красносельском районе ограбили и убили мужчину

1 апреля в полицию поступило сообщение, что в подъезде дома 18 корп. 2 по ул. Адмирала Черокова двое мужчин напали на 31-летнюю женщину, избили, затащили в квартиру, связали скотчем и украли деньги и часы.

31 марта женщина возвращалась в квартиру около 11 часов вечера и обнаружила у входной двери двух неизвестных мужчин, один из которых, ударил её рукой по лицу. Затем злоумышленники открыли дверь квартиры ключом, затащили ее внутрь, где связали ей руки скотчем. После чего открыто похитили из данной квартиры 500 000 рублей, трое наручных мужских часов, мобильный телефон «Айфон 12» и скрылись.

В техническом помещении подземного паркинга сотрудниками полиции с обмотанной скотчем головой и связанными скотчем руками, с черепно-мозговой травмой и следами побоев на лице, обнаружен труп 38-летнего мужчины — хозяина квартиры.

Злоумышленники не были пойманы. Известно, что на лицах у них были медицинские маски. В кабине лифта и на въезде в ТСЖ установлены камеры видеонаблюдения. Видеозаписи уже изъяты для поимки преступников. Также изъяты биоматериалы, следы обуви, осколки стекла, фрагмент перчатки, одежда и сумка. Полицией возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине на шесть лет осудили виновного в покушении на убийство.