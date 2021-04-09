В США закрыли два центра вакцинации препаратом Johnson & Johnson

Центры вакцинации компании Centura Health в штатах Колорадо и Северная Каролина приостановили применение вакцины Johnson & Johnson из-за нескольких случаев возникновения возможных побочных эффектов.

Позавчера в Колорадо 11 человек стали чувствовать себя плохо после прививки Johnson & Johnson. Вчера у нескольких человек недомогание уже в Северной Каролине. Компания сообщила о временной приостановка вакцинирования, чтобы провести расследование.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединённых Штатов Америки в конце февраля одобрило Johnson & Johnson. Такой вакциной нужно прививаться только одной инъекцией. В клинических испытаний вакцина доказала свою эффективность более чем на 80%.