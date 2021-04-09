Заболевшие COVID-19 после вакцины и снятие ограничений: коронавирус в России и мире к 9 апреля

У россиян есть шанс избежать третьей волны, и страна может первой отказаться от ограничений. Gazeta.SPb рассказывает последние новости о коронавирусе в России и мире.

Жители России могут избежать третьей волны новой коронавирусной инфекции, если продолжат соблюдать правила профилактики распространения COVID-19. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она призвала носить маски, мыть руки, обрабатывать антисептиком гаджеты и сторониться всех мест массового скопления людей.

Попова также отметила, что россияне несколько расслабились с наступлением весны, однако коронавирус вновь может захватить позиции.

Пока в стране отслеживают случаи заболевания новыми штаммами коронавируса. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время Турция является единственным государством, откуда в Россию пришли британский и южноафриканский штаммы. Отмечалось, что пока в страны было завезено более 100 штаммов британского и 10 южноафриканского штаммов. При этом в Турции заболеваемость выросла в 3,5 раза. В сутки там фиксируют около 50 тысяч случаев заражения.

К слову, по мнению американских специалистов, британский штамм коронавируса стал наиболее распространенным в США. Как сообщил глава Центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски, вариант В.1.1.7 на сегодняшний день является самой распространенной из тех разновидностей, которые циркулируют в стране.

Несмотря на возможную угрозу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия сможет избавиться от большинства коронавирусных ограничений раньше многих стран. Она пояснила, что на это указывает динамика роста желающих привиться от коронавируса в России.

Кстати один из российских препаратов для вакцинации начал вызывать вопросы у специалистов и населения. Как оказалось, десятки вакцинированных «ЭпиВакКороной» заболели после прививки. При этом гендиректор «Вектор» Ринат Максютов заявил: всегда есть около 10% населения, которые не получают иммунитет в ответ на любые вакцины. Участники клинических испытаний утверждают, что одни из них заболели коронавирусом после вакцинации, а у других снизился уровень антител. Они направили в Минздрав два открытых письма.