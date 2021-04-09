В России предрекли рост цен на майонез

В России ожидается рост цен на майонез и соусы. Фото: unsplash

В России ожидается рост цен на майонез и соусы. Фото: unsplash

Крупные производители майонеза и соусов предупредили о повышении цен на 5-12% на фоне продолжающегося роста стоимости масла, упаковки и топлива.

Как сообщает «Коммерсант», Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК, марки «Ряба», «Сдобри») и компания «Скит» предупредили торговые сети о повышении отпускных цен на майонез и соусы в апреле. Рост составит от 5 до 12% в зависимости от вида продукции. В НМЖК заявили, что повышение стоимости связано с ростом цен на ключевое сырье, упаковки, ГСМ и логистики.

В компании «Скит» пояснили, что для торговых сетей предельная отпускная цена на бутылку масла составляет 95 рублей за литр, а переработчики могут купить масло только по экспортной цене — около 130 рублей за литр.

В ВГК «Русагро» («Мечта хозяйки» и др.) заявили о повышении цен на часть продуктов в ряде регионов в пределах 10% из-за отсутствия прибыли у производителя.

В Минсельхозе заявили, что новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли позволят сохранить необходимую рентабельность производства майонезов и соусов, а также обеспечить стабильный уровень цен на продукцию.

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