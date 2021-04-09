Петербургская компания заплатит 1,1 млн за незаконную свалку на Колпинском шоссе

Организация занимается разборкой зданий и неправильно хранила строительные отходы.

В Санкт-Петербурге оштрафовали компанию СПК «Племзавод Детскосельский» на сумму 1,1 миллион рублей из-за неправильного хранения строительных отходов. Об этом сообщили 9 апреля в пресс-службе Смольного.

Известно, что незаконная свалка появилась на земельном участке в районе Колпинского шоссе. Туда свозили бой кирпича, грунт, бой бетона, бой асфальта, рубероид, древесину, лом черных металлов. Они могли негативно повлиять на окружающую среду, так как отнесены к IV классу опасности по воздействию на экологию.

Отмечается, что юридическое лицо всячески препятствовало проведению административного расследования. Компании предстоит не только заплатить штраф, но также ликвидировать свалку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что незаконную свалку обнаружили на Гостилицком шоссе.