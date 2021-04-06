Незаконную свалку обнаружили на Гостилицком шоссе

Незаконную свалку обнаружили на Гостилицком шоссе
Город борется с незаконными свалками. Фото: pixabay.com

Незаконную свалку обнаружили на в Петродворцовом районе Петербурга.

Об этом стало известно во вторник, 6 апреля. Природоохранная прокуратура проверила несанкционированное размещение мусора на участке 4 на Гостилицком шоссе в Петергофе.

Как сообщили в ведомстве, на участке были размещены отходы производства и потребления, причём они были сброшены прямо на почву.

Прокурор подал в Петродворцовый районный суд иск, согласно которому собственник земли должен ликвидировать незаконную свалку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что незаконная свалка у Финского залива может навредить здоровью петербуржцев. Эксперт назвал незаконную свалку серьезной социально-экологической проблемой.

Гостилицкое шоссе незаконная свалка новости СПб


 

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