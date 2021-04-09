Усадьбу Елисеевых под Гатчиной хотят продать за 140 млн рублей

Усадьбу Елисеевых под Гатчиной хотят продать за 140 млн рублей
Усадьбу хотят продать в140 млн рублей. Фото: скриншот Авито

Здание является объектом культурного наследия и нуждается в реставрации.

Владельцы заброшенной усадьбы Елисеевых в деревне Белогорке недалеко от Гатчины выставили на продажу. За объект культурного наследия, который находится в плачевном состоянии, хотят выручить 140 миллионов рублей. Желающего приобрести здание предупреждают: ему придется потратиться на реставрацию. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

Собственники отмечают, что даже в таком виде усадьба продолжает привлекать туристов, но очень важно сохранить уникальный объект. Напоминаем, что власти Ленобласти пытались изъять усадьбу, обвиняя владельцев в плохом содержании помещения. Также из-за разрушения усадьбы сокрушались активисты и градозащитники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после реставрации Елагин дворец открывается для посещения.

гатчина новости СПб реставрация усадьба елисеевых


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге тушат учебный корпус Военно-космической академии: оттуда ...
Лепнину дома Ванюковой будет спасать подрядчик, реанимировавший ...
В Великобритании скончался супруг королевы принц Филипп
Песков не считает расследования СМИ поводом для проверки доходов Кадырова
Усадьбу Елисеевых под Гатчиной хотят продать за 140 млн рублей
Имущество владельца отеля «Талион» Ебралидзе продадут с молотка ...
Смольный за год закупит технику для 73 петербургских больниц
Петербургская компания заплатит 1,1 млн за незаконную свалку на Колпинском шоссе