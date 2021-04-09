Усадьбу Елисеевых под Гатчиной хотят продать за 140 млн рублей

Здание является объектом культурного наследия и нуждается в реставрации.

Владельцы заброшенной усадьбы Елисеевых в деревне Белогорке недалеко от Гатчины выставили на продажу. За объект культурного наследия, который находится в плачевном состоянии, хотят выручить 140 миллионов рублей. Желающего приобрести здание предупреждают: ему придется потратиться на реставрацию. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

Собственники отмечают, что даже в таком виде усадьба продолжает привлекать туристов, но очень важно сохранить уникальный объект. Напоминаем, что власти Ленобласти пытались изъять усадьбу, обвиняя владельцев в плохом содержании помещения. Также из-за разрушения усадьбы сокрушались активисты и градозащитники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после реставрации Елагин дворец открывается для посещения.