Бассейн в жилом доме, отравление в фитнес-клубе, смертельно опасный аквапарк: «водные объекты» Петербурга

Бассейн в жилом доме, отравление в фитнес-клубе, смертельно опасный аквапарк: &#171;водные объекты&#187; Петербурга
Фото: pixabay

Бассейны и аквапарки требуют особо контроля за обеспечением безопасности. После таких громких инцидентов, как с аквапарком «Вотервиль» или отравлением детей в бассейне фитнес-центра, правоохранители ужесточили проверки подобных объектов.

В пятницу, 8 апреля, прокуратура Северной столицы обязала компанию «АкваСтар Плюс» закрыть бассейн, появившийся в феврале 2021 года в нежилом помещении на первом этаже многоквартирного дома в микрорайона «Новая Охта». Размещение объекта не отвечало требованиям безопасности, поскольку бассейны могут находиться только в отдельно стоящих зданиях, пристройках или зданиях общественного назначения.

К счастью, в этом случае работу потенциально небезопасного объекта оперативно прекратили, в отличие печально известного в Петербурге аквапарка «Вотервиль» на улице Кораблестроителей. Впервые трагический инцидент в развлекательном комплексе произошел в 2008-м году, когда отравились более 200 посетителей причем больше половины из них — дети. В тот раз правоохранители ограничились штрафом, заведение продолжило работу.

Спустя четыре года, в 2012-м, в одном из бассейнов «Вотервиль» утонул ребенок, но даже после этого случая аквапарк продолжил свою работу. Деятельность комплекса приостановили лишь в 2014-м году, когда инспекция выявила многочисленные санитарно-эпидемиологические, противопожарные нарушения и несоблюдение норм безопасности. Тогда там едва не погиб четырехлетний мальчик, но сотрудники и директор аквапарка были освобождены от уголовной ответственности. По последней информации, сейчас на месте «Вотервиля» хотят возвести гостиницу.

Громкий случай с массовым отравлением детей в бассейне «Фитнес Хауса» на улице Ярослава Гашека произошел в сентябре 2020-го. Тогда пострадали 8 детей, пятерым из них потребовалась госпитализация. По итогам расследования и проверки бассейн закрыли до устранения нарушений: кроме загрязнения и затопления чаши, все оборудование в бассейна было изношено, инженерные коммуникации повреждены, а вышедшие из строя станции дехлорирования никто не демонтировал.

Напомним, что Gazeta.SPb также публиковала советы по правильному подбору бассейна, безопасного для ребенка.

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