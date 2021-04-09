Роспотребнадзор отчитался о причинах закрытия фестиваля «Артдокфест» в Петербурге

Фестиваль все же состоялся, но в онлайн-формате. Фото: pixabay

Фестиваль все же состоялся, но в онлайн-формате. Фото: pixabay

3 апреля сотрудники Роспотребнадзора опечатали помещения «Дома кино», где должен был проводиться ежегодный кинофестиваль «Артдокфест».

Как объяснили в ведомстве, заявление о нарушении антиковидных мер при организации массового мероприятия поступило из 78-го отдела полиции УМВД России по Центральному району Петербурга. В ходе осмотра помещений инспекторы Роспотребнадзора выявили, что в Доме кино не обеспечили условия для соблюдения социальной дистанции и контроля за использованием зрителями средств индивидуальной защиты.

Кроме того, в залах не установили бактерицидные облучатели, предназначенные для обеззараживания воздуха. Мест для обработки рук антисептиками при входе в кинозалы и туалетные комнаты также не было. Помимо прочего, организаторы не предоставили документы, подтверждающие проведение текущей уборки и дезинфекции.

В отношении руководства фестиваля, «Союза кинематографистов России» составили протоколы об административном правонарушении в соответствии с ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а помещения двух залов опечатали. Дзержинский районный суд Северной столицы уже зарегистрировал дело.

После этого инцидента режиссёр Александр Сокуров обратился к киностудии «Ленфильм», попросив принять фестиваль на своей площадке. Студия, к сожалению, ответила отказом, сославшись на строгий график мероприятий и ремонтные работы в кафе. Тем не менее, организаторы не позволили полностью сорвать мероприятие — «Артдокфест» состоялся в онлайн-формате.

Закрытие «Артдокфеста» в Доме кино прокомментировал и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Он отметил, что Комитет по культуре заранее согласовал с руководством фестиваля организационные моменты — все необходимые требования на тот момент были соблюдены. Нарушения Роспотребнадзор выявил уже в день старта мероприятия.