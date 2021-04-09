ФСБ предотвратила теракт в образовательном учреждении в Симферополе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт со взрывом в крымском Симферополе.

Как сообщается на сайте ведомства, сотрудники ФСБ задержали двоих россиян, 1992 и 1999 годов рождения, которые являются сторонниками запрещенной в РФ террористической организации.

Исламисты планировали устроить взрыв в одном из образовательных учреждений в Симферополе. После теракта они хотели через Украину и Турцию сбежать в Сирию и вступить в ряды боевиков. Силовики провели обыски в их домах и обнаружили взрывчатку и компоненты самодельных бомб с поражающими элементами. Также была найдена переписка с представителями террористической организации, в которой обсуждалась подготовка к терактам.

Возбуждено уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности, пропаганде терроризма и незаконном изготовлении взрывных устройств. В ближайшее время могут открыть еще одно дело о приготовлении к теракту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суды Петербурга эвакуировали из-за анонимных сообщений о теракте.