Трехколёсная Infinity, розовая иномарка, разогнавшийся до 150 км/ч внедорожник: лихачи на дорогах Петербурга

Минувшей ночью на дорогах в центре Петербурга заметили лихача на Infinity. Даже когда у иномарки оторвалось одно колесо, но это не помешало водителю продолжить движение.

Мужчина на белой Infinity поворачивал с Литейного проспекта на улицу Некрасова. В этот момент машину занесло, и на довольно ощутимой скорости иномарка врезалась в припаркованный рядом автомобиль. От удара Infinity осталась без колеса, но водителя это, как и сноп искр от покорёженного бампера, не остановило: виновник ДТП на трех колесах добрался до улицы Радищева, где и припарковал транспортное средство.

Оказалось, что машина принадлежит 32-летнему предпринимателю, эксперту в сфере туризма и участнику шоу «Золото Геленджика» на телеканале ТНТ, пишет «Фонтанка». Как отреагировали на происшествие правоохранители, пока неизвестно.

Лихачи в Северной столице, к сожалению, часто нарушают правила дорожного движения, подвергая опасности как собственные жизни, так и здоровье и имущество окружающих. В первый день февраля гонщик на розовой иномарке устроил массовое ДТП на проспекте Маршака в микрорайоне «Новая Охта».

Нарушитель набрал скорость, но не учел погодных условий: из-за скользкой дороги иномарку отбросило прямо в пассажирский автобус. Общественный транспорт, в свою очередь, «собрал» еще несколько припаркованных автомобилей. Очевидцы рассказывали, что невольными участниками ДТП, помимо автобуса и иномарки, стали восемь машин. Есть ли пострадавшие в происшествии, неизвестно.

Последнего героя этой статьи, похоже, едва не сгубил праздничный кураж. Ночью 2 января возле Лахта-центра, на пересечении Приморского шоссе и Яхтенной улицы полицейские заметили черный внедорожник, двигавшийся на большой скорости. Водитель не отреагировал на призывы остановиться, а наоборот, решил скрыться от правоохранителей.

Стражам порядка пришлось устроить погоню. Уходя от преследования, нарушитель разогнался до 150 километров в час. Его остановило ограждение, в которое врезалась иномарка. Лихач остался жив, но ему потребовалась госпитализация: мужчина получил травмы средней тяжести.