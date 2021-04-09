«Спасская», «Пушкинская», «Электросила»: трагические падения и удачные спасения на рельсах в петербургском метро

В пятницу, 9 апреля, на станции оранжевой ветки метро «Спасская» в Северной столице оказался на рельсах человек. Как выяснилось, это был мужчина. Он выжил, но без травм не обошлось.

О чрезвычайном происшествии рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Пассажир упал, но успел лечь в желоб безопасности, где дождался сотрудников подземки, оказавших ему первую помощь.

К счастью, инцидент окончился благополучно: мужчина выжил. Тем не менее, его передали врачам, поскольку избежать травм не удалось. «Пол-лица в крови. Ужас, страшно», — отмечают свидетели происшествия. Как пострадавший оказался на рельсах, — упал, или его толкнули, — пока остается загадкой.

Предыдущий случай на «синей» станции метро «Электросила», наоброт, получил трагическое завершение. 30 марта около двух часов дня движение на Московского-Петроградской линии внезапно практически полностью остановилось: на участке от «Купчино» до «Невского проспекта» поезда не ходили вовсе, а от «Невского проспекта» до «Парнаса» движение осуществлялось с увеличенными интервалами.

Причиной этого стало падение человека на пути. Подробности инцидента так и остались неизвестными, но пассажир, увы, не выжил.

На станции «Пушкинская» красной ветки метро 5 марта также получил смертельные травмы петербуржец, упавший на рельсы. На вид погибшему было около 35 лет, но это все, что известно: обстоятельства его падения остались невыясненными.

Случай, близкий к чуду, произошел в октябре прошлого года: сотрудникам петербургского метрополитена удалось спасти слепого горожанина, который упал на рельсы на станции метро «Кировский завод». Работники подземки оперативно остановили движение поездов, сняли напряжение с рельсов и благополучно достали пострадавшего.