На Каменноостровском появится мемориальная доска в память о блокадной булочной

Блокадная булочная закрылась еще в 2019 году, но память о ней хотят увековечить.

В Петроградском районе на фасаде дома, в котором работала блокадная булочная, появится мемориальная доска. На ней укажут, что в 1941-1942 годах там по карточкам выдавали хлеб. Об этом сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский, пишет «Мойка 78».

Администрация района уже собирает необходимые документы, которые направят в Комитет по культуре. Когда именно доска появится на фасаде здания на Каменноостровском проспекте – непонятно.

Напоминаем, что булочная проработала до 2019 года и закрылась, несмотря на просьбы местных жителей сохранить памятное место. Сейчас там работает булочная «Вольчека».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блокадную булочную на Каменноостровском заменит заведение «Вольчека».