Блокадную булочную на Каменноостровском заменит заведение «Вольчека»

Блокадную булочную на Каменноостровском заменит заведение &#171;Вольчека&#187;
Булочная на Каменноостровском. Фото: facebook.com/groups/pdiaspora

Помещение закрывшейся на Каменноостровском проспекте булочной, которая работала в годы блокады Ленинграда, займет булочная Ф. Вольчека.

Как сообщают жители Петербурга в группе «Петроградская диаспора» в фейсбуке, опубликовав фотографии витрины с вывеской новой булочной, ремонт исторического заведения в доме №29 по Каменноостровскому «закончился неизбежным».

Блокадная булочная закрылась в конце 2019 года. Жители Петроградской стороны запустили петицию на сайте Change.org с требованием сохранить булочную. Городские активисты отмечают, что эта булочная была одним из ключевых мест, где ленинградцы могли получить продовольствие зимой 1941-1942 гг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Рубинштейна хотят больше булочных и музеев на улице.

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