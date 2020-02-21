Блокадную булочную на Каменноостровском заменит заведение «Вольчека»

Помещение закрывшейся на Каменноостровском проспекте булочной, которая работала в годы блокады Ленинграда, займет булочная Ф. Вольчека.

Как сообщают жители Петербурга в группе «Петроградская диаспора» в фейсбуке, опубликовав фотографии витрины с вывеской новой булочной, ремонт исторического заведения в доме №29 по Каменноостровскому «закончился неизбежным».

Блокадная булочная закрылась в конце 2019 года. Жители Петроградской стороны запустили петицию на сайте Change.org с требованием сохранить булочную. Городские активисты отмечают, что эта булочная была одним из ключевых мест, где ленинградцы могли получить продовольствие зимой 1941-1942 гг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Рубинштейна хотят больше булочных и музеев на улице.