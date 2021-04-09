Капитан «Авангарда» Алексей Емелин выписан из отделения реанимации

Капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин выписан из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского. Его перевели в профильное отделение в другой клинике.

Состояние хоккеиста улучшилось. Об этом сообщается на официальной странице «Авангарда» команды в Twitter.

«Алексей остается на связи с командой, пожелал ей удачи в сегодняшнем матче. Желаем здоровья нашему капитану и ждем его возвращения!» — говорится в сообщении.

Напомним, капитану «Авангарда» стало плохо после первого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина против «Ак Барса» (3:1). В ночь на 7 апреля его перевезли на реанимобиле в Москву. Официальной информации о причинах госпитализации не поступало.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Алексей Емелин принял участие в 12 матчах, в которых забросил одну шайбу и отличился двумя результативными передачами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 19-летний спортсмен получил серьезную травму на выездном матче плей-офф с ярославским «Локо» 12 марта — Тимур «поймал» шайбу головой. Прямо на льду он потерял сознание, присутствовавшие на игре медики оказали ему посильную помощь, после чего хоккеиста госпитализировали в реанимацию.