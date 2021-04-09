Российский космонавт объяснил, что мешает полетам на Марс

Российский космонавт объяснил, какие сложности могут быть при полете на Марс. Фото:NASA

Российский космонавт объяснил, какие сложности могут быть при полете на Марс. Фото:NASA

Российский космонавт Сергей Ревин рассказал о том, что вопрос о том, что когда человек может оказаться на Марсе, довольно сложный.

Он отметил, что пока человечество не научилось бороться с трудностями, которые ожидаются в пути, сообщает ТАСС.

Планетарий Буэнос-Айреса и Русский дом организовали телемост со Звездным городком. Ревин рассказал жителям Аргентины и других стран Латинской Америки, что такое – работать и жить в космосе.

«Пока вопрос сложный. Мы пока не научились защищаться от радиации», — рассказал космонавт.

При полетах вокруг Земли на невысокой орбите, члены экипажа защищены радиационными поясами. В далеком космосе такой защиты нет, и это смертельно опасно для космонавтов.

Космонавт выразил надежду, что ученые смогут решить эту проблему в ближайшем будущем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вода не исчезла с Марса окончательно. Большая ее часть могла сохраниться в твердых породах планеты. Такое мнение ученые высказали в статье, опубликованной в журнале Science. Специалисты проанализировали данные с марсоходов и космических аппаратов.