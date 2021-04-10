В России резко вырос спрос на страховку от киберпреступлений

Всплеск киберпреступности стал одной из наиболее заметных тенденций за последние полгода. Фото: pixabay.com

Всплеск киберпреступности стал одной из наиболее заметных тенденций за последние полгода. Фото: pixabay.com

В прошлом году зафиксирован резкой рост спроса на страхование от киберпреступлений в России.

По словам экспертов, спрос вырос в пять раз, сообщают «Известия» со ссылкой на Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Это объясняется массовым переходом на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса и развитием цифровых платформ. Также на это повлиял рост киберпреступлений.

Вице-президент ВСС Светлана Гусар отмечает, что в прошлом году в России купили 955 страховых полисов, покрывающих такие риски, это в пять раз больше, чем в 2019 году.

По словам экспертов, спрос на страхование такого типа продолжит расти, но сейчас стоимость полисов раздута из-за незрелости рынка. Так, минимальная цена полиса колеблется от 5 тыс. до 600 тыс. рублей в месяц. В зависимости от условий сумма покрытия находится в диапазоне от 1 млн до 150 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице рост преступлений в сфере компьютерной информации составил 582% с начала 2020 года. Уточняется, что данный прирост зафиксирован в Северной столице и других городах России с начала года. Учитываются преступления, в основе которых использованы информационно-телекоммуникационные технологии или компьютерная информация.