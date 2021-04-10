Эксперт озвучил россиянам реальную цену на электроэнергию

Текущие тарифы на электроэнергию для россиян в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Текущие тарифы на электроэнергию для россиян в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Замруководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов озвучил настоящую цену на электроэнергию. Текущий уровень тарифов, по его словам, намного ниже обоснованного.

Эксперт рассказал РИА Новости, что разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для отдельных групп населения составляет около 2-3 рублей за киловатт-час. Он пояснил, что текущие тарифы на электроэнергию для россиян в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных.

Колобов отметил, что прочие потребители оплачивают фактические затраты на электроэнергию, а также надбавку, компенсирующую повышенные тарифы для льготников и инвестиционные программы в электроэнергетике.

Он также добавил, что максимально приближенные к экономически обоснованным тарифам цены на электроэнергию можно найти в Москве.

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