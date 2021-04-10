В Ленобласти еще 89 человек подхватил коронавирус

В Ленинградской области зафиксирован 89 случай заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.
С начала пандемии в Ленобласти зафиксировано 40 792 случаев заражения коронавирусом. Вылечиться смогли 38 187 пациентов.
По данным оперштаба, на территории России за сутки обнаружено 8 704 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Таким образом, с начала пандемии количество пациентов, столкнувшихся с ковидом, увеличилось до 4 632 688 человек. Кроме того, за минувшие сутки болезнь забрала жизни 402 людей. Нарастающим итогом число жертв коронавируса среди россиян достигло 102 649 человек.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что действие вакцины от коронавируса «Спутник V» будет длиться до конца жизни.