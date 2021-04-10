В Ленобласти еще 89 человек подхватил коронавирус

В Ленобласти еще 89 человек подхватил коронавирус
В Ленобласти коронавирусом заболели еще 89 человек. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксирован 89 случай заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

С начала пандемии в Ленобласти зафиксировано 40 792 случаев заражения коронавирусом. Вылечиться смогли 38 187 пациентов.

По данным оперштаба, на территории России за сутки обнаружено 8 704 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии количество пациентов, столкнувшихся с ковидом, увеличилось до 4 632 688 человек. Кроме того, за минувшие сутки болезнь забрала жизни 402 людей. Нарастающим итогом число жертв коронавируса среди россиян достигло 102 649 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что действие вакцины от коронавируса «Спутник V» будет длиться до конца жизни.

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