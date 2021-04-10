Мясников рассказал об опасности укусов бездомных животных

Он отметил, что от животного можно заразиться бешенством и умереть.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», чем опасны укусы диких и бездомных животных. Он отметил, что животные могут являться переносчиками бешенства – при заражении вероятность летального исхода практически 100%.

Мясников заявил, что симптомами болезни являются ломота в теле, озноб, повышение температуры, покраснение в месте укуса, а также раздражительность, бессонница, плохой аппетит и спазмы дыхания. Вирус поражает нервную систему, что в итоге приводит к остановке сердца.

Телеведущий подчеркнул, что переносчиками вируса чаще всего являются собаки, но также кошки. Он посоветовал обходить стороной енотов, белок, ежей и прочих диких животных. В случае, когда человека все-таки укусили, нужно немедленно сделать прививку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев предупреждают о риске заболевания бешенством.