Петербуржцы заметили необычные тропические облака над городом

Известно, что подобные погодные явления довольно редкие.

Над Санкт-Петербургом сегодня, 10 апреля, были замечены вымеобразные облака – их еще называют мамматусами. О необычном погодном явлении горожане рассказали в социальных сетях, а также поделились фотографиями.

Известно, что необычные тропические облака можно увидеть довольно редко, так что тем, кто успел – повезло. Обычно они появляются в связи с грозовыми штормами, оставаясь на небосклоне до нескольких часов, пока буря не угаснет.

Судя по всему, тропические облака появились из-за снега с дождем, который пошел в городе в субботу вечером.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге выдастся теплое воскресенье без дождя и снега. Столбик термометра ночью опустится до минус одного градуса, а вот днем воздух прогреется до 11 градусов. Ожидаются порывы ветра со скоростью до 10 метров в секунду.