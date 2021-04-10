В Петербурге выдастся теплое воскресенье без дождя и снега

При этом в городе будет ветрено.

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 11 апреля, выдастся день без осадков. Синоптики уверяют, что не должны пойти ни дождь, ни снег. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Столбик термометра ночью опустится до минус одного градуса, а вот днем воздух прогреется до 11 градусов. Ожидаются порывы ветра со скоростью до 10 метров в секунду. Таким образом, день в целом будет теплый, а это значит, что можно планировать прогулку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что облачная погода и +8 градусов ждут петербуржцев в субботу. Воздух сегодня прогреется до плюс 6-8 градусов. В области будет теплее на один градус. Скорость порывистого юго-западного ветра достигнет 5-10 метров в секунду.