Антициклон разгонит облака. В Петербурге ожидается ясная погода

В воскресенье, 11 апреля, жители Петербурга могут полюбоваться пришедшей весной, потому что в городе ожидается ясная погода. Подробности рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«В формирование условия погоды в Северной столице вмешается гребень антициклона. Вместе с ростом атмосферного давления он уменьшит количество облаков и до минимума понизит вероятность осадков. Температурный фон будет расти и на пару градусов превысит норму», — сообщил он.

Днем столбики термометров покажут +9…+11 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +7…+12 градусов. Ветер западного направления подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.