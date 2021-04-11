С 11 апреля в России внесены изменения в закон об использования материнского капитала

Стало известно, что у женской половины населения, которая до этого направляла материнский капитал на формирование накопительной части пенсии, появилась возможность отозвать эти деньги из негосударственных пенсионных фондов. Об этом сообщают РИА Новости.

Такие перспективы появились из-за нового федерального закона, который был принят в прошлом году.

В соответсвии с данным распоряжением родители в праве более гибко управлять выделенными государством деньгами маткапитала.

Так, у родителей есть шесть месяцев, со дня возврата средств на счет в ПФР, чтобы принять решение, как применить эти деньги. Для этого необходимо составить заявление.

Отмечается, что продлить решение возможно еще раз.

Сообщается, что в случае, если семья не примет решение за полгода, то в период трех месяцев деньги маткапитала автоматически пойдут на накопительную пенсию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам объяснили, какая выплата от государства положена раз в год.