Гололед и сильный ветер на трассе в Ленобласти стали причиной улетевших в кювет автомобилей

В Ленинградской области в городе Луга случилось дорожно-транспортное происшествие, результате которого несколько машин оказались в кювете. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

На пути в один из старинных городов Ленинградской области очевидец снял на камеру ДТП. Так в кювете на боку оказалось несколько машин.

Мужчина, который поделился кадрами происшествия отметил, что в результате падения автомобилей с дороги, никто серьезно не пострадал и все живы.

Также очевидец ДТП отметил, что на трассе по пути в город Луга был сильный боковой ветер и гололед. Он-то и стал причиной дорожного происшествия.

Помимо этого, мужчина утверждает, что после того, как он проехал город, на крыше лежал еще один автомобиль. Он, однако, в кадр не попал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прорыв самодельной дамбы с горячей водой в Ленинградской области в поселке Кировское 8 апреля устроил ущерб примерно в 3 млн рублей.