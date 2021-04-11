Человек паук неуязвим: мужчина в костюме супергероя проник в метро без маски, подрался с сотрудниками метро и сбежал

Человек паук неуязвим: мужчина в костюме супергероя проник в метро без маски, подрался с сотрудниками метро и сбежал
Мужчина прошел без маски в метро. Фото: pixabay.com

В Петербурге на одной из станции метро случился инцидент с участием молодого человека в костюме человека паука и двумя сотрудниками метро. Об этом сообщается в социальной сети Telegram-канала «Мегаполис».

Очевидец заснял на видео, как изо всех сил молодой человек пытается отделаться от сотрудников метрополитена. Они пытались его схватить, но он очен упорно хотел от них улизнуть.

В конечном итоге «человеку пауку» удалось уйти от сотрудников метро и вскочить на в вагон поезда, как ни в чём не бывало. К сожалению, на этом видео прервалось.

По некоторой информации, мужчину в костюме пытались задержать по причине отсутствия маски, однако, как сообщается, он сбежал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Петроградском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сбитым оказался мотоциклист.

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