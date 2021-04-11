В Петроградском районе Петербурга сбитый мотоциклист лежит на обочине

В Петроградском районе Петербурга сбитый мотоциклист лежит на обочине
Мотоциклист в результате аварии оказался на земле.Фото: Рixabay

В Петербурге в Петроградском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сбитым оказался мотоциклист. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Петроградском районе города, на Пионерской улице, недалеко от станции метро Чкаловская очевидец снял на камеру ДТП.

На кадрах видно, как мотоциклист лежит на обочине. Над ним стоят три сотрудника Госавтоинспекции. Очевидно, что люди ждут, когда подъедут врачи скорой медицинской помощи.

Также на видео попал белый автомобиль «Хендай Солярис», который, по предварительной информации сбил мотоциклиста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в городе Луга случилось дорожно-транспортное происшествие, результате которого несколько машин оказались в кювете. Причиной ДТП на трассе по пути в город Луга очевидец назвал сильный боковой ветер и гололед.

дтп мотоциклист новости СПб Петроградский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из аэропорта Пулково два дня не может улететь девочка-подросток из ...
Человек паук неуязвим: мужчина в костюме супергероя проник в метро без ...
В Петроградском районе Петербурга сбитый мотоциклист лежит на обочине
Гололед и сильный ветер на трассе в Ленобласти стали причиной улетевших в ...
В Выборгском районе прорыв самодельной дамбы учудил ущерб в 3 млн рублей
Не долго музыка играла: мужчину, стрелявшего на свадьбе в воздух, заключили ...
Подросток, который принес пистолет в школу, поделился своей версией случившегося
Председатель СК Бастрыкин заинтересовался тремя инцидентами в Петербурге, ...