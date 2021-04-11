На ж/д станции под Выборгом, пока мазут переливали из цистерны в котельную депо, утекло 3 тонны

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура выполнит проверку в связи с разливом нефтепродуктов. Об этом сообщается на официальном сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Известно, что 9 апреля вечером на пути станции Выборг — Товарный произошла утечка мазута. Выяснилось, что на железнодорожные пути станции вытекло примерно 3 тонны.

Это случилось в результате перелива мазута из цистерны в котельную депо.

В данный момент сотрудники МЧС России по Ленинградской области, транспортной полиции, «Центра аварийно-спасательных и экологических операций» и железной дороги на месте происшествия устраняют устраняют последствия, которые могут плохо сказаться на окружающей среде.

Также сообщается, что в транспортной прокуратуре спросят с должностных лиц железной дороги. Уточняется, что при наличии оснований к виновным применят меры и дадут оценку действиям ответственных лиц.

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