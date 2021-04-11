Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Сочи» на выездном матче

Петербургский «Зенит» сегодня в воскресенье, 11 апреля, на выезде обыграл со счетом 2:1 «Сочи» в рамках 25-го тура РПЛ.

Матч прошел на стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени.

Напомним, что «Зенит» сыграл в лазурной форме, а вратарь — в черной. При этом футболисты «Сочи» вышли на поле в бело-голубой форме, а вратарь — в желтом.

На матч прибыли около 20 тысяч зрителей. За «Зенит» же болели до 2 тыс. фанатов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу чемпионата России. В нём петербургская команда примет подмосковные «Химки». Семак сообщил, что у них было два выходных дня для игроков, которые провели несколько матчей за сборные, а те, кто играл мало начали работу вчера. Все должны быть готовы к матчу.