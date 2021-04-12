Петербургские ученые разработали самоочищающуюся ткань

Технологию создания ткани любого состава, которые самоочищаются от загрязнений под действием солнечного света или после обработки водой разработали ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна под руководством профессора А. Киселева, сообщает Комитет по науке и высшей школе.

Любой материал становится супертканью при нанесении на него спецпокрытия из наночастиц на основе различных оксидов металлов. Себестоимость такой будет стоить около 80 рублей за квадратный метр.

Покрытие может наноситься на ткани любого состава, уничтожая любые загрязнения. В обычных условиях одежда будет самоочищаться под дождём или на солнце. При этом ткань приобретает уникальный цвет, переливающийся на свете.

Ткань самоотчищается за 20 минут экспонирования УФ-лучами в случае модельного загрязнителя. Для органических (напитков) – за 50 минут. Неорганические загрязнения удаляются путем захвата стекающими каплями воды.

Разработка будет востребована в производстве спортивной и специальной одежды. . Самоотчищающейся ткани в России ранее не было. В планах университета переговоры с производителем из Турции.

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